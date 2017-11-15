TOBB ve TİSK'ten "asgari ücrete destek devam etsin" talebi

Ortak yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan istihdam seferberliği ile işverenlerin son bir yılda Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon kişiye yeni istihdam sağladığını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, "Dünyada yaşanan belirsizlikler ve özellikle bölgemizdeki karmaşaya rağmen 1,5 milyon kişiye yeni iş imkanı sağlanması çok önemli bir başarı hikayesidir. Türkiye tarihinde işverenlere verilen en kapsamlı istihdam teşvikleri olarak nitelendirdiğimiz destekler, işsizlik göstergelerine olumlu katkı sağlamıştır. Bu kapsamda istihdam artışlarına devam edilebilmesi için asgari ücrete verilen 100 liralık desteğin devam etmesi çok önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen de son iki yılda asgari ücrete yapılan yaklaşık yüzde 48 oranındaki zammın istihdam maliyetleri üzerindeki etkisinin bir kısmını devlet desteği ile gideren işletmeler için teşvik programının devam etmesinin önemine dikkati çekti.

Devlet desteğinin devam etmemesinin işletmelerin rekabet gücünü negatif etkileyebileceğini vurgulayan Önen, şunları kaydetti:

"2017 yılında yeni işe alınan çalışanlar için işverenler tarafından ödenmesi gereken primlerin devlet tarafından karşılanması şirketlerin sürdürülebilir bir büyüme kaydetme yolunda toparlanmalarını sağlamıştır. Türk işverenleri olarak, rekabet gücünün, istihdamın ve ülke refahının artışına, yatırım ortamının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yönelik atılan her adımın önemine inanıyor ve destekliyoruz."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

asgari ücret destek

Rifat Hisarcıklıoğlu