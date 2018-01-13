Tokat'ta yapılan operasyon sonrası, 7 ilden kente köpek dövüşü için gelen yaklaşık 100 kişiden 32'si hakkında işlem yapıldı.
İHA'nın haberine göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tokat Şube Müdürlüğüne, Zile ilçesine bağlı Ütük köyünde 7 Ocak günü bahisli köpek dövüşleri yapılacağı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine Zile İlçe Jandarma ekipleri ile DKMP Tokat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından harekete geçildi. Samsun, Amasya, Yozgat, Tokat, Sivas, Çorum ve Nevşehir illerinden gelen bahis çetesi üyeleri suçüstü yakalanırken, köpek dövüşüyle ilgisi bulunan yaklaşık 100 kişiden 32'sine işlem yapıldı.
Operasyon sonrasında, şahısların köpek dövüşü yapılan arazi yolu üzerine park ettiği onlarca otomobilin objektiflere yansıdığı kareler ortaya çıktı. Tokat DKMP sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma hayvanseverler mesaj yazarak köpek dövüşüne karşı tepkilerini dile getirdi.
32 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Operasyonda ele geçirilen 4 adet kangal cinsi köpek DKMP ekipleri tarafından koruma altına alındı. 4 şüpheliye Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem uygulanırken, 27 şahsa ise kumar oynamaktan dolayı Kabahatler Kanununa Muhalefetten yasal işlem başlatılmıştı. Ayrıca şahıslara kişi başı 259'ar lira olmak üzere toplam 6 bin 993 lira idari para cezası, 1 hayvan sahibine ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
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