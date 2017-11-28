Tokat'ta yaşayan Burak Korkmaz askere gidebilmek için spora başladı!

Tokat'ta fazla kiloları nedeniyle askere alınmayan 21 yaşındaki Burak Korkmaz zayıflamak için spora başladı. 125 kilo olan Korkmaz 100 kiloya düşerse askere gidebilecek.
DHA'nın haberine göre, Tokat Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan ve annesi Rabia Korkmaz ile birlikte yaşayan Burak Korkmaz, yaşı geldiği halde fazla kiloları nedeni ile silah altına alınmadı.
125 kilo olan Korkmaz, kilolarından dolayı askere gidememenin üzüntüsünü yaşayınca zayıflamak için spora başladı.
Her akşam mesaiden sonra Tokat Belediyesine ait spor kompleksine giden Korkmaz, kilolarından kurtulmak için 1 saat boyunca spor yapıyor.
Askere gitmeyi çok istediğini söyleyen Burak Korkmaz, "21 yaşındayım ve kilomdan dolayı askere gidemedim. Şu an 125 kiloyum, 25 kilo verdiğim zaman, 100 kiloya düşüyorum. Boyla orantılı olduğu için askere gidebiliyorum. Ben de bu nedenle askere gitmek için spora başladım. Her akşam mesaiden sonra buraya geliyorum, spor yapıyorum. Belediyemiz sağ olsun böyle imkanlar sundu" dedi.
"DİYET YAPTIM AMA KİLO ALDIM"
Fazla kilolarından kurtulmak için daha önce diyetisyene de gittiği kaydeden Korkmaz şöyle konuştu:
Diyetisyenlere gittim fakat hiçbir sonuç alamadık. Diyetisyenlerin verdiği şeyleri yaptık ama zayıflayacağıma bir iki kilo daha aldım. Ameliyat olmak istedim fakat mide küçültme ameliyatı olanların vefat ettiği haberlerini okudum. Bunun da biraz korkusu var. En son çare olarak spora başladım. Kilo vermek için spor yapıyorum.
"BENİM YAŞITLARIM ŞEHİT OLUYOR"
2018 yılına kadar kilosundan dolayı tecilli olduğunu ifade eden Korkmaz, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri gitmeyi çok istediğini ifade ederek, "15 Temmuz hain darbe girişimi olduktan sonra da 'Ben neden askerde değilim? Ben de bir Ömer Halisdemir gibi, Fethi Sekin'ler gibi neden ben şehit olmadım' düşüncesiyle kilo verip askere gitmek istiyorum. Bakıyorum yaşıtlarım hep askerde. Yeri geliyor benim yaşıtlarım Doğu'da şehit oluyorlar. Bu vatan için can veriyorlar. Ben de bu yüzden kilo verip askere gitmek istiyorum. Askere gitmeyi kafaya koydum. 25 kilo verebilirsem, inşallah gideceğim" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.