Tokat'ta yaşayan Burak Korkmaz askere gidebilmek için spora başladı!

Tokat'ta fazla kiloları nedeniyle askere alınmayan 21 yaşındaki Burak Korkmaz zayıflamak için spora başladı. 125 kilo olan Korkmaz 100 kiloya düşerse askere gidebilecek.

DHA'nın haberine göre, Tokat Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan ve annesi Rabia Korkmaz ile birlikte yaşayan Burak Korkmaz, yaşı geldiği halde fazla kiloları nedeni ile silah altına alınmadı.

125 kilo olan Korkmaz, kilolarından dolayı askere gidememenin üzüntüsünü yaşayınca zayıflamak için spora başladı.

Her akşam mesaiden sonra Tokat Belediyesine ait spor kompleksine giden Korkmaz, kilolarından kurtulmak için 1 saat boyunca spor yapıyor.

Askere gitmeyi çok istediğini söyleyen Burak Korkmaz, "21 yaşındayım ve kilomdan dolayı askere gidemedim. Şu an 125 kiloyum, 25 kilo verdiğim zaman, 100 kiloya düşüyorum. Boyla orantılı olduğu için askere gidebiliyorum. Ben de bu nedenle askere gitmek için spora başladım. Her akşam mesaiden sonra buraya geliyorum, spor yapıyorum. Belediyemiz sağ olsun böyle imkanlar sundu" dedi.

"DİYET YAPTIM AMA KİLO ALDIM"

Fazla kilolarından kurtulmak için daha önce diyetisyene de gittiği kaydeden Korkmaz şöyle konuştu:

Diyetisyenlere gittim fakat hiçbir sonuç alamadık. Diyetisyenlerin verdiği şeyleri yaptık ama zayıflayacağıma bir iki kilo daha aldım. Ameliyat olmak istedim fakat mide küçültme ameliyatı olanların vefat ettiği haberlerini okudum. Bunun da biraz korkusu var. En son çare olarak spora başladım. Kilo vermek için spor yapıyorum.

"BENİM YAŞITLARIM ŞEHİT OLUYOR"

2018 yılına kadar kilosundan dolayı tecilli olduğunu ifade eden Korkmaz, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri gitmeyi çok istediğini ifade ederek, "15 Temmuz hain darbe girişimi olduktan sonra da 'Ben neden askerde değilim? Ben de bir Ömer Halisdemir gibi, Fethi Sekin'ler gibi neden ben şehit olmadım' düşüncesiyle kilo verip askere gitmek istiyorum. Bakıyorum yaşıtlarım hep askerde. Yeri geliyor benim yaşıtlarım Doğu'da şehit oluyorlar. Bu vatan için can veriyorlar. Ben de bu yüzden kilo verip askere gitmek istiyorum. Askere gitmeyi kafaya koydum. 25 kilo verebilirsem, inşallah gideceğim" şeklinde konuştu.

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