TOKİ süper marka seçildi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, TOKİ'nin Superbrands'in 2016-2017 Türkiye araştırmasında süper marka seçilmesine ilişkin, "TOKİ, yapı ve üretim malzemelerinin yanı sıra mimari, mühendislik ve uygulama disiplinleriyle de örnek kuruluş olacak. Gayretimiz bunun içindir" dedi.

TOKİ, dünyanın önde gelen bağımsız marka ölçümleme programı Superbrands'in 2016-2017 Türkiye araştırmasında süper marka olarak seçildi. Farklı sektörlerden 4 bin 988 marka arasından TOKİ, tüketiciler tarafından belirlenen 181 süper marka içinde tek kamu idaresi olarak yer aldı. TOKİ Başkanı Turan, yaptığı açıklamada TOKİ'nin şehirlere değer katan binlerce konut ve sosyal donatı inşa ettiğini ve mutlak kalite hedefi ile yeni üretimler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

YENİ BİR STRATEJİ

TOKİ'nin 2014'te yenilediği konut üretim çizgisiyle yeni bir markalaşma ve iletişim stratejisi yürüttüğünü aktaran Turan, idarenin yatay mimari yaklaşım, yerellik ve mahalle konsepti üzerine geliştirdiği mimari çözümlerin yanı sıra vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeyi amaçlayan avantajlı kampanyalarıyla da tüketici nezdinde öne çıktığını belirtti. TOKİ'nin dünyanın önde gelen bağımsız marka ölçümleme programı Superbrands'in 2016-2017 Türkiye araştırmasında süper marka olarak tanımlandığını ifade eden Turan, "Farklı sektörlerden 4 bin 988 marka arasından tüketiciler tarafından belirlenen 181 süper marka içinde, TOKİ tek kamu idaresi olarak yer aldı. Yenilediği üretim çizgisiyle tüketiciden destek ve yüksek düzeyde olumlu geri bildirim alan İdaremiz gayrimenkul sektörünün süper markası oldu" diye konuştu.

Turan, süper marka aday seçiminde şirketin teknolojisi, yatırımları, iş gücü kalitesi, markalaşmaya yaptığı yatırımlar, marka devamlılığı, sosyal sorumluluk projelerine katkısı, çevre duyarlılığı, etik değerlere uyması ve vergi sıralamasındaki yerinin temel kriterler olarak belirlendiğini ifade ederek, "Aday markalar, konusunda uzman jüri tarafından değerlendirildi ve 300 marka halk oylamasına kaldı. Çalışmalar sonunda 181 marka, 67 puan barajını aşarak, Türkiye'nin süper markalarından biri olmaya hak kazandı. Son üç yılda planlama, mimari ve özellikle kalite süreçlerinde yaptığımız düzenlemelerin ve yenilikleri müteahhitten müşavire, mimardan mühendise, malzeme üreticisinden işçiye, idarenin tüm paydaşlarıyla benimsedik. Yapı sektöründeki tüm paydaşlarımız, yüksek kaliteli üretim malzemeleri ile idaremizle işbirliğine giriyor. Mutlak kalite hedefi doğrultusunda gösterdiğimiz çabaya, toplumsal beklenti ve duyarlılıklara saygılı şehirler inşa etme kararlılığımıza katkı sağlamaları bizleri memnun ediyor" şeklinde konuştu.