Tolga Çevik: Biz prova yapmıyoruz

Ay sonunda bir alışveriş merkezinde 'Arkadaşım Hoşgeldin' oyununu sahneleyecek olan Tolga Çevik ile Özer Atik, oyun öncesi sahneyi gezdiler.



Cadde’nin haberine göre, "Prova mı yaptınız?" sorusuna Çevik, ''Uzun yıllardır beraber olan insanlarız. Prova yapmaya gerek duymadan sahneye çıkıyoruz” açıklamasında bulundu.

tolga çevik

özer atik