tolga güleç kimdir

TOLGA GÜLEÇ KİMDİR

Tolga Güleç (d. 20 Eylül 1981, İskenderun), İzmirli Türk sinema ve TV dizileri oyuncusudur.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı. Şu anda Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırmaktadır. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırmaktadır. Belgesel/Film Kültür Bakanlığı destekli iddialı bir projedir. Filmin 12 Eylül 2012 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor. Oynadığı "Eksik Sayfalar" adlı film 2013'te vizyona girmiştir.Poyraz Karayel dizisine 49. bölümde Neşet rolüyle katılmıştır.2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde baş rol Kenanı canlandırmıştır.

TOLGA GÜLEÇ TİYATRO OYUNLARI

2009 Chamaco (Abel Gonzalez Melo) (Tez oyunu)

2009 Roberto Zucco (Bernard Marie Koltes) (Tez oyunu)

2008 Küçük Adam Ne Oldu Sana (Hans Fallada)

2006–2007 İnsandan Kaçan (Moliere)

2005-2006 Yer Demir Gök Bakır (Yaşar Kemal)

2005-2006 Zifir ve Şevder (Kısa Oyun)

2004-2005 Yaşama Dokunamayanlar Çadırı (Kısa Oyun)

2004-2005 Cadı Kazanı (Arthur Miller)

2003-2004 III. Richard (W. Shakespeare)

2003-2004 Oyunun Oyunu (Michael Frayn)

2002-2003 Toros Canavarı (İzmir Devlet Tiyatrosu)

2001-2002 Öykülerin Azizliği (İzmir Devlet Tiyatrosu)

TOLGA GÜLEÇ DİZİLERİ

2017 Fazilet Hanim Ve Kızları (Gökhan Egemen)

2016 Poyraz Karayel (Neşet Topal)

2015 Son Çıkış (Cesur)

2014 Hayat Ağacı (Kenan)

2013-2014 Adını Kalbime Yazdım (Halil)

2010 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

2009 Cin Geçidi (Sinema Filmi)

2008 Gece Gündüz (Dizi) (9.Bölüm)

2008 Hatırla Sevgili (Dizi)

2006–2007 Kırık Kanatlar (Dizi)

2005–2006 Misi (Dizi)

2005-2006 Akbank (Reklam)

2005-2006 Nescafe (Reklam)

2005-2006 Kent (Reklam)

2003–2004 Portakal Suyu (Kısa Film)

2003–2004 Maça Beşli Müzik Grubu 40.Yıl Kutlamaları (Video Klip)

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