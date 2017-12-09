tolga güleç kimdir

TOLGA GÜLEÇ KİMDİR
Tolga Güleç (d. 20 Eylül 1981, İskenderun), İzmirli Türk sinema ve TV dizileri oyuncusudur.
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı. Şu anda Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırmaktadır. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırmaktadır. Belgesel/Film Kültür Bakanlığı destekli iddialı bir projedir. Filmin 12 Eylül 2012 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor. Oynadığı "Eksik Sayfalar" adlı film 2013'te vizyona girmiştir.Poyraz Karayel dizisine 49. bölümde Neşet rolüyle katılmıştır.2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde baş rol Kenanı canlandırmıştır.
TOLGA GÜLEÇ TİYATRO OYUNLARI
2009 Chamaco (Abel Gonzalez Melo) (Tez oyunu)
2009 Roberto Zucco (Bernard Marie Koltes) (Tez oyunu)
2008 Küçük Adam Ne Oldu Sana (Hans Fallada)
2006–2007 İnsandan Kaçan (Moliere)
2005-2006 Yer Demir Gök Bakır (Yaşar Kemal)
2005-2006 Zifir ve Şevder (Kısa Oyun)
2004-2005 Yaşama Dokunamayanlar Çadırı (Kısa Oyun)
2004-2005 Cadı Kazanı (Arthur Miller)
2003-2004 III. Richard (W. Shakespeare)
2003-2004 Oyunun Oyunu (Michael Frayn)
2002-2003 Toros Canavarı (İzmir Devlet Tiyatrosu)
2001-2002 Öykülerin Azizliği (İzmir Devlet Tiyatrosu)
TOLGA GÜLEÇ DİZİLERİ
2017 Fazilet Hanim Ve Kızları (Gökhan Egemen)
2016 Poyraz Karayel (Neşet Topal)
2015 Son Çıkış (Cesur)
2014 Hayat Ağacı (Kenan)
2013-2014 Adını Kalbime Yazdım (Halil)
2010 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
2009 Cin Geçidi (Sinema Filmi)
2008 Gece Gündüz (Dizi) (9.Bölüm)
2008 Hatırla Sevgili (Dizi)
2006–2007 Kırık Kanatlar (Dizi)
2005–2006 Misi (Dizi)
2005-2006 Akbank (Reklam)
2005-2006 Nescafe (Reklam)
2005-2006 Kent (Reklam)
2003–2004 Portakal Suyu (Kısa Film)
2003–2004 Maça Beşli Müzik Grubu 40.Yıl Kutlamaları (Video Klip)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.