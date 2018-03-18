Tolgshow 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tolgshow'un 17 Mart'ta yayınlanan 10. bölümünde Hakan Altun ve Hakan Yılmaz konuk oldu. İzleyiciyi kahkahaya boğan son bölümün ardından gelcek hafta yayınlanacak 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Toglshow'un 11. bölümüne güzel oyuncu Seda Bakan konuk olacak. Tolga Çevik'in Seda Bakan'la oynayacağı oyun izleyiciyi gülmekten kırıp geçirecek. İşte Tolgshow 11. bölüm fragmanı ve 10. son bölüm özeti...

Tolgshow 11. bölüm fragmanı;

Tolgshow 11. bölüm 2. fragmanı;

TOLGSHOW 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ karakteri olarak sahneye çıktığı, talk show programı Tolgshow’un 17 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüne Hakan Altun ve Hakan Yılmaz konuk olduk, ekran karşısındaki seyirciler çok eğlendi.

Hakan Altun’un “Hak show’u yapmaya geldim” diye sahneye çıkmasıyla "Arkadaşım" neye uğradığını şaşırdı. Kısa süre sonra ipleri yeniden ele alan Arkadaşım, ünlü sanatçıdan kız arkadaşıyla kendisini barıştırmasını istedi. Arkadaşım’ın kız arkadaşına telefon eden Altun’un, “Ben telefonun başında çaresiz bekleyen adamım” sözleri salonu kahkahaya boğdu. Arkadaşım’ı sevdiği kadınla barıştırmak için her yolu deneyen Altun, "Unutamadım" adlı sevilen şarkısını da TOLGSHOW izleyicileri için seslendirdi.

İKİNCİ BÖLÜMÜN SÜRPRİZİ: HAKAN YILMAZ

Gösterinin ikinci perdesinde ise Hakan Yılmaz sahneye çıktı. "Arkadaşım", kralın hırçın kızı "Prensesiye", Hakan Yılmaz bir çoban, Sarp ise damat adayı "prensiyör" oldu. Prensesiye’nin gönlü çobana kayacak, ortalık yine çok karıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER