TOLGSHOW yeni bölümü için bekleyiş sürüyor. Tolga Çevik'in sahnede doğaçlama olarak yer aldığı ve yönetmenin talimatlarını yerine getirmeye çalıştığı TOLGSHOW, 3. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Peki TOLGSHOW 3. bölüm ne zaman? TOLGSHOW hangi kanalda?

TOLGSHOW 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

TOLGSHOW 3. bölüm için izleyicilerin bekleyişi sürüyor. Yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağını merakla bekleyen izleyiciler, "TOLGSHOW 3. bölüm ne zaman?" aramasını internette arttırdı.

Merakla beklenen TOLGSHOW 3. bölümü Cumartesi akşamı 23:30'da Fox TV'de ekrana gelecek.

TOLGSHOW 2. BÖLÜM

TOLGSHOW 2. bölümde programa ünlü komedyen Cem Yılmaz konuk olmuştu. Yönetmenin absürt talimatlarını yerine getiren Tolga Çevik, Cem Yılmaz ile birlikte izleyicileri kırıp geçirmişti.

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