Tolgshow 8. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Tolga Çevik'in oyunu Tolgshow için seyirciler merak içinde. Uzun süredir 'Arkadaşım' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Tolga Çevik, bu hafta programında, 2 Mart'ta vizyona giren Ailecek Şaşkınız filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i konuk ediyor. Muhteşem ikilinin konuk olduğu Tolgshow'un 8. bölümü izleyiciyi gülmekten kırıp geçirecek. Peki, Tolgshow 8. bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Tolgshow 8. bölüm fragmanları...

TOLGSHOW 8. BÖLÜM FRAGMANI

Tolgshow'un 8. yeni bölümü 3 Mart Cumartesi saat 23.30'da ekranlara gelecek. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in konuk olduğu programda oynanan skeçler izleyiciyi kahkahaya boğacak. İşte Tolgshow 8. bölüm fragmanları;

Tolgshow 8. bölüm 1. fragmanı;

Tolgshow 8. bölüm 2. fragmanı;

Tolgshow 8. bölüm 3. fragmanı;

Tolgshow 8. bölüm 4. fragmanı;

Tolgshow 8. bölüm 5. fragmanı;

‘Arkadaşım’ karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununun 10’uncu yılında izleyicinin karşısına yepyeni sürprizlerle çıkıyor. Bugüne kadar ‘Yönetmen’in bitmek bilmez ve çoğu zaman absürt isteklerini elinde hiçbir metin olmaksızın yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım’ yeni sezonda isyan bayrağını açıyor ve ipleri eline alıyor.

‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve ‘Minik’ lakaplı müzisyen Özer Atik’in de eşlik ettiği interaktif gösteri, bu sezon Zorlu Performans Sanatları’nda izleyicisiyle buluşuyor. Yanlış anlamalar, bilinmezlikler, didişmeler ve kahkahalar arasında yeni sezonda bir de ünlü konuk ağırlayacak olan ‘TOLGSHOW’ yine çok neşeli, yine çok eğlenceli ve yine her anı doğaçlama...

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