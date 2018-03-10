Tolgshow 9. bölüm ne zaman, saat kaçta? 'Arkadaşım' karakteriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Tolga Çevik'in yeni oyunu Tolgshow 9. yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak. Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un konuk olarak katılacağı bu bölümde eğlence tavan yapacak. Tolga Çevik ile Özge Ulusoy arasında esprili diyaloglar izleyiciyi kahkahaya boğacak. Öte yandan oyunun ikinci perdesinde Tolga Çevik fenomen "Bay Bıngıl" karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Tolgshow 9. bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Tolghow 9. yeni bölüm fragmanları...
TOLGSHOW 9. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tolga Çevik'in oyunu Tolgshow 9. yeni bölümüyle 10 Mart Cumartesi yani bugün saat 23.15'te Fox TV'de ekranlara gelecek. Tolga Çevik’in milyonları ekran başına kilitleyen programı Tolgshow’un bu haftaki konuğu Özge Ulusoy olacak. İkilinin esprili diyalogları izleyenleri yine kahkahaya boğacak.
Tolga Çevik’in “Bekar mısın?” sorusuna ünlü sunucu ve modelin verdiği “Evet, uzun süredir Türk erkeğine hiç yaklaşmıyorum” cevabının ardından ikili, çocukları aynı okulda okuyan iki bekar ebeveynin tanışması oyununu oynayacaklar. Ulusoy’un oğlu okulda Çevik’in oğlunu dövdüğü için Çevik, Ulusoy’un kapısına dayanacak fakat karşısındaki kadının güzelliğinden büyülenince olaylar her zamanki gibi çığırından çıkacak.
Tolgshow 9. bölüm 2. fragmanı;
Tolgshow 9. bölüm 1. fragmanı;
FENOMEN KARAKTER 'BAY BINGIL'
Oyunun ikinci perdesinde ‘Arkadaşım’ fenomen karakter ‘Bay Bıngıl’ olarak karşımıza çıkacak. Posta dağıtıcısı Bay Bıngıl hep hayalini kurduğu o diskoya gidecek gitmesine ama başına gelmeyen kalmayacak...
TOLGA ÇEVİK KİMDİR?
Tolga Çevik, 12 Mayıs 1974 tarihinde dünyaya geldi. İlkokulu Bahariye İlkokulu, lise eğimini ise Özel Doğuş Lisesi'nde bitirdikten sonra bu okulda tiyatro üzerine çalışmalar yaptı. O dönemler liseler arası yapılan yarışmalarda 'En İyi Oyuncu' ödülleri alan Çevik, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazandı. Daha sonra Yeditepe Oyucuları adlı tiyatroya katıldı.
Central Missouri State Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Amerika'da eğitimini tamamlayan Çevik, ünlü aktör Robin Williams'tan da eğitim aldı. Daha sonra Hadi Çaman Tiyatrosu'nda profesyonel hayatına adım attı. İzleyiciler onu genelde Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoşgeldin adlı programlar ile tanımaktadır.
Tolga Çevik, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 senesinde evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu vardır.
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