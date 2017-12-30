Tolga Çevik, Tolgshow programıyla seyircisinin karşısına çıkıyor. Daha önce Arkadaşım Hoşgeldin ve Komdi Dükkanı gibi programlarla ekranlara gelen Tolga Çevik, bu sefer Tolgshow adlı program ile geri dönüyor. Peki, Tolgshow ne zaman, hangi kanalda? Tolga Çevik kimdir? İşte Tolga Çevik ve Tolgshow programı hakkında merak edilen her şey...

TOLGSHOW NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? TOLGSHOW 1. BÖLÜM FRAGMANI

Tolga Çevik, Arkadaşım Hoşgeldin ve Komedi Dükkanı gibi programlarla 'Arkadaşım' karakteri ile izleyiciyi güldürmüştü. Ünlü komedyen bu kez Tolgshow adlı program ile seyirciyle buluşuyor. Yönetmen Fırat Parlak ve 'Minik' lakaplı müzisyen Özer Atik'in de eşlik edeceği Tolgshow programı her Cumartesi günleri Fox TV'de saat 23.30'da ekranlara gelecek.

İşte Tolgshow 1. bölüm fragmanı;

Tolgshow'un ilk bölüm konuğu Hülya Avşar olacak.

Hülya Avşar ile Tolga Çevik arasındaki esprili diyaloglar ve oyunlar TOLGSHOW’a damgasını vurdu!

Yanlış anlamalar, bilinmezlikler, didişmeler ve kahkahalar ile ‘TOLGSHOW’ yine çok neşeli yine çok eğlenceli...

TOLGA ÇEVİK KİMDİR?

Tolga Çevik, 12 Mayıs 1974 tarihinde dünyaya geldi. İlkokulu Bahariye İlkokulu, lise eğimini ise Özel Doğuş Lisesi'nde bitirdikten sonra bu okulda tiyatro üzerine çalışmalar yaptı. O dönemler liseler arası yapılan yarışmalarda 'En İyi Oyuncu' ödülleri alan Çevik, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazandı. Daha sonra Yeditepe Oyucuları adlı tiyatroya katıldı.

Central Missouri State Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Amerika'da eğitimini tamamlayan Çevik, ünlü aktör Robin Williams'tan da eğitim aldı. Daha sonra Hadi Çaman Tiyatrosu'nda profesyonel hayatına adım attı. İzleyiciler onu genelde Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoşgeldin adlı programlar ile tanımaktadır.

Tolga Çevik, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 senesinde evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu vardır.

Tolgshow

tolgshow 1. bölüm fragmanı

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fox tv

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