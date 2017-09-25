Okyanus ve denizlerde yüzen yaklaşık 100-150 milyon ton plastik atık Kuzey Kutup Dairesi’ne kadar ulaştı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İngiliz bilim insanları kuzey kutup noktasından sadece 1000 kilometre uzaklıkta plastik çöp yığınlarına rastlandığını duyurdu. Exeter Üniversitesi’nden deniz biyoloğu Tim Gordon, bu keşfin plastik kirliliğin yaygınlığının kanıtı olduğunu söyledi. Gordon’a göre küresel ısınmaya bağlı olarak kuzey kutup buzullarının erimesi, çöplerin Kuzey Kutup Dairesi’nin içlerine kadar girmesine izin verdi. Gordon bu durumun, insani çöpleri tanımayan kutup ayıları, foklar ve balıklar için büyük tehlike olduğunu belirtti. 2 yıl önce bir Alman keşif ekibi de, Grönland ve Norveç’in Svabald Takımadaları’nın kuzeyinde yüzer plastik adalara rastlandığını duyurmuştu. Bilim insanları çöplerin okyanuslardaki dev anaforlara kapılıp kutuplara yol aldığını tahmin ediyor.