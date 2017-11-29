Toplama kampının muhasebecisi için son karar: Çok yaşlı değil!

96 yaşındaki SS subayı, Auschwitz toplama kampının muhasebecisi olarak da bilinen Oskar Gröning, 2015 yılında Alman mahkemesince, toplama kampında 300 bin kişinin katlinden sorumlu tutularak 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı, Gröning ve davaya müdahil olanlar 20 Eylül'de temyize başvurmuştu.

Independent'in haberine göre, yetkililer Gröning'in yaşından dolayı önce cezasını onamaktan yana olmadılar. Almanya'nın kuzeyindeki Celle eyaletindeki mahkeme, Gröning'in cezasını çekmek için çok da yaşlı olmadığı kararına vardı.

"Uzman görüşüne dayanarak, üstün bölge mahkemesi, hüküm giymiş kişinin ileri yaşına rağmen hizmet etmeye uygun buluyor" denildi.

Mahkeme doktoru da, yaşlı adam hapisteyken sağlığına dikkat edilirse cezasını çekmesinin uygun olduğunu söyledi.

Gröning, "Auschwitz'te yaşadıklarım hayatım boyunca yakamı bırakmadı. Ahlaken suçlu olduğum konusunda hiç şüphem yok. Kurbanlar nezdinde bundan ötürü pişmanlık duyuyorum" demişti.

Auschwitz

toplama kampı

Oskar Gröning

almanya

Nazi

Hitler

katliam