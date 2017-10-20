Uzmanlar, toplu taşımada karşılaştığınız yaşlı kimselere yerinizi vermemeniz gerektiğini söylüyor.
Daily Mail'in haberine göre; Oxford'lu profesör, ayakta kalmanın yaşlı kişiler için daha sağlıklı olduğunu kaydetti. Buna göre; oturduğunuz yeri teklif etmeniz tamamen o kişilerin zararına...
Oxford'lu profesör Sir Muir Gray, "Sevdiğiniz yaşlı kişileri kollarında çantayla alışveriş merkezlerinde yürütmek için ısrar edin" diyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Ayağa kalkmak yaşlılar için iyidir, onları daha az aktif olmaya teşvik etmemeliyiz. Akrabalar, sevdiklerini asansör veya yürüyen merdiven kullanmaktan ziyade merdiven kullanması için ikna etmeli. Gerçekten gerekli olmadığı sürece bir asansör kullanılmamalı."
İngiltere’nin Halk Sağlığı Klinik Danışmanı profesör Gray, yaşlı kişileri fit kalmaya, günde en az 10 dakika yürüyüş yapmaya çağırdı.
EMEKLİLİK DİNLENMENİN VAKTİ DEĞİL
Uzmanlar, önümüzdeki 10 yılda bakıma muhtaç yaşlı insan sayısında bir artış olacağını öngörüyor.
Lancet Halk Sağlığı dergisinde bu yılın başlarında yayımlanan bir araştırmaya göre; İngiltere ve Galler'de bakım gerektiren 65 yaş üstü kişi sayısının 2025 yılına kadar yüzde 25 oranında artacağı öne sürüldü. Çalışmalar, yaşlıların yalnızca yüzde 2'sinin haftalık egzersiz gereksinimini karşıladığını gösterdi.
"Yaşlı insanların dinlenmesi fikrine meydan okumalıyız" diyen Gray, "İnsanlar yaşlı olsalar da aktif olmaya ihtiyaç duyarlar. Etkinliği artırmaları gerekiyor. Her yetişkin her hafta en az 150 dakika orta derecede fiziksel aktivite yapmalı ve haftalık günde iki kez güç ve denge eğitimi yapmalıdır. Hastanede yatan yaşlı hastalar yataklarının yanında çömelme hareketleri yapmalı ve koridorlarda yürümeliler" açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 5 dakika önceTOPLUMU DEJENERASYON ÇALIŞMALARI MEDYAMIZ TARAFINDAN SÜRATLE DEVAM EDİYOR. ALKIŞLIYORUM...00
-
Misafir 8 dakika öncekalbinin sesini dinle, vicdanınla hareket et, o zaman bilirkişi tespitlerini sadece kültür amaçlı okursun.00
-
Misafir 13 dakika önceHastahanede DOKTOR tavsiye etmişse yaşlı hastalara bisiklet hareketi bile yaptırıyorlar, sen dert etme.:relieved:00