Uzmanlar, toplu taşımada karşılaştığınız yaşlı kimselere yerinizi vermemeniz gerektiğini söylüyor.



Daily Mail'in haberine göre; Oxford'lu profesör, ayakta kalmanın yaşlı kişiler için daha sağlıklı olduğunu kaydetti. Buna göre; oturduğunuz yeri teklif etmeniz tamamen o kişilerin zararına...

Oxford'lu profesör Sir Muir Gray, "Sevdiğiniz yaşlı kişileri kollarında çantayla alışveriş merkezlerinde yürütmek için ısrar edin" diyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Ayağa kalkmak yaşlılar için iyidir, onları daha az aktif olmaya teşvik etmemeliyiz. Akrabalar, sevdiklerini asansör veya yürüyen merdiven kullanmaktan ziyade merdiven kullanması için ikna etmeli. Gerçekten gerekli olmadığı sürece bir asansör kullanılmamalı."

İngiltere’nin Halk Sağlığı Klinik Danışmanı profesör Gray, yaşlı kişileri fit kalmaya, günde en az 10 dakika yürüyüş yapmaya çağırdı.

EMEKLİLİK DİNLENMENİN VAKTİ DEĞİL

Uzmanlar, önümüzdeki 10 yılda bakıma muhtaç yaşlı insan sayısında bir artış olacağını öngörüyor.

Lancet Halk Sağlığı dergisinde bu yılın başlarında yayımlanan bir araştırmaya göre; İngiltere ve Galler'de bakım gerektiren 65 yaş üstü kişi sayısının 2025 yılına kadar yüzde 25 oranında artacağı öne sürüldü. Çalışmalar, yaşlıların yalnızca yüzde 2'sinin haftalık egzersiz gereksinimini karşıladığını gösterdi.

"Yaşlı insanların dinlenmesi fikrine meydan okumalıyız" diyen Gray, "İnsanlar yaşlı olsalar da aktif olmaya ihtiyaç duyarlar. Etkinliği artırmaları gerekiyor. Her yetişkin her hafta en az 150 dakika orta derecede fiziksel aktivite yapmalı ve haftalık günde iki kez güç ve denge eğitimi yapmalıdır. Hastanede yatan yaşlı hastalar yataklarının yanında çömelme hareketleri yapmalı ve koridorlarda yürümeliler" açıklamasında bulundu.