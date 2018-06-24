Trabzon seçim sonuçları 2018

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Trabzon Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Trabzon 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 86.73 olarak belirlenirken, saat 21:24 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 88.4 duyruldu. Trabzon 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 298.548 oyla yüzde 70.27 - Muharrem İnce: 85.674 oyla yüzde 20.17 - Meral Akşener: 31.558 oyla yüzde 7.43 - Temel Karamollaoğlu: 7.119 oyla yüzde 1.68 - Selahattin Demirtaş: 1.143 oyla yüzde 0.27 - Doğu Perinçek: 797 oyla yüzde 0.19



Trabzon 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 298.548 oyla yüzde 70.27Muharrem İnce: 85.674 oyla yüzde 20.17Meral Akşener: 31.558 oyla yüzde 7.43Temel Karamollaoğlu: 7.119 oyla yüzde 1.68Selahattin Demirtaş: 1.143 oyla yüzde 0.27Doğu Perinçek: 797 oyla yüzde 0.19

Genel seçime katılımın yüzde 87.04 oranında sağlandığı Trabzon il genelinde saat 21:24 itibarıyla sandıklar yüzde 85.1 oranında açıldı. 2018 Trabzon seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 288.123 oyla yüzde 70.78 - Millet İttifakı: 112.131 oyla yüzde 27.55 oranında oy aldı. 2018 Trabzon seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 233.379 oyla yüzde 57.33 - CHP: 58.558 oyla yüzde 14.39 - MHP: 54.744 oyla yüzde 13.45 - İYİ Parti: 43.317 oyla yüzde 10.64 - SP: 10.256 oyla yüzde 2.52 - HDP: 2.959 oyla yüzde 0.73



Saat 21:24 itibarıyla 2018 Trabzon seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 288.123 oyla yüzde 70.78Millet İttifakı: 112.131 oyla yüzde 27.55AK Parti: 233.379 oyla yüzde 57.33CHP: 58.558 oyla yüzde 14.39MHP: 54.744 oyla yüzde 13.45İYİ Parti: 43.317 oyla yüzde 10.64SP: 10.256 oyla yüzde 2.52HDP: 2.959 oyla yüzde 0.7316 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…