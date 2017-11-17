Trabzon'da cami inşaatında göçük

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Kuruçam mahallesindeki bir caminin inşaatında göçük meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre yaralılar Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olay yerinde başka yaralı olup olmadığı ile ilgili enkazda çalışma yürütülüyor.