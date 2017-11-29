Trabzon'da hakemin burnunu ısırdığı için hapis cezası alan futbolcu özür diledi

Trabzon'da, 2'nci Amatör Küme'de oynanan futbol müsabakası sırasında hakemin burnunu ısırdığı için yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen futbolcu 38 yaşındaki Ömer Kuşçu, DHA'ya konuştu.

DHA'nın haberine göre, 28 yıllık futbolcu olduğunu ve hayatında ilk kez kırmızı kart gördüğünü anlatan Kuşçu, istem dışı talihsiz bir olay gerçekleştirdiğini belirterek, "Yaptığım doğru değildi, özür dilerim" dedi.

Trabzon'un Maçka ilçesinin takımı olan Mulakaspor'un hem kurucusu hem de takım kaptanı olduğunu ifade eden Ömer Kuşçu, 28 yıllık futbol hayatında hiç kırmızı kart görmediğini söyledi. İstem dışı talihsiz bir olay yaşadığını anlatan Kuşçu, "Amatör futbol camiasının belki de en centilmen futbolcusu benim. 28 yıl futbol oynadım ve kırmızı kart görmedim. Olayların yaşandığı söz konusu maç gergin geçiyordu. Ben de sürekli hakeme yardımcı olmaya çalışıyordum. Gol attık ben sevinmedim, hakemin yanına giderek, 'Hocam maçı siz yönetin. Futbolcuların konuşmasına düdük çalmayın' dedim. Aradan 3 dakika geçti bana kırmızı kart gösterdi. 'Ne oldu hocam?' dedim, kafasını bana uzattı. O sırada burnu ağzıma geldi. Ben de o an nasıl olduysa burnunu dişlemişim. Nasıl olduğunun farkında bile değilim" dedi.

"YAPTIKLARIMDAN PİŞMANIM"

Tüm futbol camiasından özür dilediğini belirten Kuşçu, "Bütün Trabzon, futbol, hakem camiasından özür diledim. 30 maç ceza verdiler saygı duydum. Mahkeme oldu. Adam öldüren 16 aydan yargılanırken istem dışı yaptığım bir olaydan 54 ay ceza aldım. Nasıl bir yargılama süreci anlamadım. Yaptıklarımdan pişmanım. Benim gibi bir insan olmayacak bir iş yaptı. Normalde hakem kırmızı kartını gösterir bir adım geri atar. Hem kırmızı kart gösterip hem de burnunu ağzıma sokuyor. Hakemin futbolcunun psikolojisini anlaması gerekiyor. Tüm Türkiye'den tekrar özür diliyorum" diye konuştu.

"CEZAYA İTİRAZ EDECEĞİM"

Verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezasına itiraz edeceğini ifade eden Ömer Kuşçu, "Benim yargılanma sürecim bu olmaması gerekiyor. Hakemin burnunu ısırdım diye 4 yıl 6 ay hapis verdiler. Adam öldürsem, yaralasam anlarım ama böyle bir ceza olmaz" diyerek aldığı cezaya tepkisini dile getirdi.

MULAKASPOR KULÜP BAŞKANI GÜLEN: OLAY BİZİ ÜZDÜ

Mulakaspor Kulüp Başkanı Mehmet Gülen ise, Ömer Kuşçu'nun o yapıda bir insan olmadığını vurgulayarak, "Köyümüzün ismini verdiğimiz kulübümüzde oyuncumuz Ömer Kuşçu'nun dahil olduğu olaylar bizi de çok üzdü. Yönetim kararıyla olayın ardından futbolcumuzu kulübümüzden uzaklaştırdık. Böyle olaylarla anılmak istemiyoruz. Futbolumuzla öne çıkmak istiyoruz. Ömer Kuşçu takımızın kurulmasında çok iyilikleri oldu. Böyle olayla anılmasını istemezdik. Böyle bir insan da değil. Zaten takımda ağabeylik rolü üstleniyordu. Futbol kariyerinde de hep yapıcı olmuştur. Nasıl olduysa böyle talihsiz bir olay yaşandı. Futbol hayatı bitti ama normal hayatını da bu ceza olumsuz etkileyecek. Tekrar Tüm futbol camiasından özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

OLAY NASIL GELİŞMİŞTİ?

Trabzon 2'nci Amatör Küme Play Off Grubu karşılaşmasında Mulakaspor ile Gölçayırspor arasında 6 Nisan 2017 tarihinde oynanan maçta kırmızı kart gören ve ardından karara tepki göstererek karşılaşmanın hakemi Furkan Aksuoğlu'nun burnunu ısıran Mulakasporlu futbolcu Ömer Kuşçu, hakem Aksuoğlu'nun şikayeti üzerine yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.