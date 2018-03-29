Trabzon’un Maçka ilçesinde bir hafta önce görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmaları sürüyor. Ailesinin isteği üzerine polislerin içinde bulunduğu aracın dereye düştüğü alan kepçeyle kazılırken, kazılan alandan 3 adet kelepçe çıktı. Çalışmalara katılan yaklaşık 500 kişiye ve gelecek bir haberi bekleyen kayıp polisin yakınlarına her gün sabah kahvaltısı ve öğle yemeği veriliyor.

İHA'nın haberine göre, 22 Mart tarihinde Maçka ilçesinde bir polis aracının dereye uçtuğu kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Kayıp polis memurunun bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 400’ün üzerinde arama kurtarma ekibi, bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, 58 dalgıç ve diğer ekipler de dere boyunca detaylı arama gerçekleştiriyor.

Sahil Güvenlik ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait helikopterlerin havadan katıldığı aramalarda su altı kamerası da kullanılıyor. Helikopterler dünden bu yana Trabzon sahilinde uçarak havadan kayıp polisi kıyı boyunca ararken, Ailesinin isteği üzerine polislerin içinde bulunduğu aracın dereye düştüğü yer kepçeyle kazıldı. Kazılan alandan 3 adet kelepçe ile araç kar zincirleri çıktı.

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