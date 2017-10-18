Trabzon'da sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü

Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde 77 yaşındaki Ayşe ve 86 yaşındaki Mehmet Saka çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi´nde, Ayşe- Mehmet Saka çiftinin bakım hizmetlerini yürüten kadın, sabah saatlerinde girdiği evde yaşlı çifti hareketsiz yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay sonrası mahalleye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonrasında Saka çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet ve Ayşe Saka´nın cesedi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.