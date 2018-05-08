Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önce kaldırıma ardından istinat duvarına çarptı. Kazada hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde, Karadeniz sahil yolu Yaylacık mevkisinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden 38 yaşındaki İlker Yılmaz yönetimindeki TIR, kontrolden çıkıp, önce kaldırıma ardından istinat duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinden ayrılan kabin parçalandı. Kazada, hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü Yılmaz yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı İlker Yılmaz'ı ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi´ne götürdü. Kaza anında kaldırımda kimsenin olmaması ise olası ölüm ya da yaralanmaya sebebiyet vermedi. Kaza nedeniyle kapanan yol, TIR'ın çekiciyle kaldırılmasından sonra ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.









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