CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, imar kirliğine dikkat çekmek için Sürmene İlçesi’ndeki 9 katlı bir binanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış, altına “Burası Trabzon Sürmene. Karadeniz yaylalarının nasıl yok edildiğinin göstergesi. İşte AKP’nin belediyecilik anlayışı” notunu düşmüştü. Kısa sürede büyük tepki toplayan o fotoğraftaki binanın sahibi işadamı Köksal Akduman, açıklama yaptı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre kalabalık bir aile olduklarını belirten Akduman, “Vakti zamanında bu binayı inşa ederken biz de doğayı düşünerek yaptık, binada yaklaşık 18 daire var. Siz bunun yaygın inşa modeli ile yapıldığını düşünürseniz 18 ayrı ev yeri demektir. O zaman da ekecek-biçecek yer bulamazsınız. Hiçbir şekilde de rant amacı gibi bir şey söz konusu değildi” diye konuştu.

İşadamı Köksal Akduman