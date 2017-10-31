Trabzonspor, Galatasaray galibiyetiyle nefes aldı

Bordo-Mavililer, lider Galatasaray’ın namağlup unvanına son verip kara bulutları dağıttı. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre bu galibiyet, camia için 3 puandan çok daha fazlasıydı. Peş peşe gelen istifalar nedeniyle sarsılan, camiadan yükselen “Seçim kararı alın” çağrıları nedeniyle zor günler yaşayan Muharrem Usta yönetimi, gelen zaferle biraz olsun rahatladı. Galatasaray maçında olası bir kötü sonuç ve protestolar karşı- sında Usta ve ekibi istemeye istemeye kongre sürecine girebilirdi.

HOCA ALKIŞ ALDI

Şenol Güneş’in Beşiktaş’a gitmesine rağmen, ilk gelişinde Çalımbay’a Siyah-Beyazlı kimliği nedeniyle karşı çıkanlar olmuştu. İlk maçta alınan Yeni Malatya yenilgisi de bunun üzerine tuz biber ekti. Ancak Burak Yılmaz, Kucka, Hugo Rodallega ve Mas gibi yıldızları olmamasına, Sosa’yı yedek soyundurmasına rağmen Çalımbay’ın, G.Saray karşısında oynattığı arzulu futbol takdir topladı. Camianın Çalımbay’a güveni arttı, çatlak sesler bitti. Hocaya tam destek geldi.

YAZICI TERFİ ETTİ!

Galatasaray maçı bir nevi oyuncular için de “kırılma” mücadelesi oldu. Genç Yusuf Yazıcı takımını orkestra şefi gibi yöneterek, potansiyelinin Arjantinli yıldız Sosa’dan daha büyük olduğunu gösterdi. Başarısız sonuçlar ve taraftar tepkileri nedeniyle kötü günler geçiren Bordo-Mavili oyuncuların moral motivasyonu yerine geldi. Maçtan önce sakat ve cezalı oyuncuların, arkadaşlarına destek vermesi de takımın tek vücut olmaya başladığını gösterdi.

YÖNETİM: Kongre baskısı ve istifalar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Muharrem Usta yönetimi biraz olsun nefes aldı.

ÇALIMBAY: G.Saray galibiyeti, tecrübeli teknik adama olan güveni artırdı. Camiada tartışmalar bitti, hocaya tam destek geldi.

FUTBOLCULAR: Başarısız sonuçlar ve taraftar tepkileri nedeniyle keyifsiz günler geçiren oyuncuların motivasyonu yükseldi.