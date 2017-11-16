Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl, doğal güzellikleriyle sonbahar mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra turistik pansiyonları, restoranları, satış yerleri ve yöresel lezzetleriyle de misafirlerini konuk eden Uzungöl, her mevsim yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

AA'nın haberine göre bölgeyi kaplayan çam ağaçları, bitki örtüsü ve temiz havasıyla özellikle yaz mevsiminde Körfez ülkelerinden gelenler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Uzungöl'de sonbaharın gelmesiyle yaz mevsimine göre az da olsa hareketlilik yaşanıyor.

Doğu Karadeniz'in en çok ziyaretçi ağırlayan turizm merkezlerinden Uzungöl'e yolculuk yapan turistler, güzergahtaki bitki örtüsü, yöreye özgü ahşap evleri ve dereleri görme fırsatı buluyor.

Arkadaşlarıyla Ankara'dan Trabzon'a gelen ve ilk olarak Uzungöl'ü ziyaret ettiğini söyleyen Faruk Yılmaz, yaptığı açıklamada, bölgeyi görmeyi hep istediklerini vurguladı.

Yaz aylarında fırsat bulamadıklarını belirten Yılmaz, "Sonbaharda gelebildik. Sessiz ve sakin olmasının yanında doğa olarak güzelliği bizleri büyüledi diyebilirim. İlk olarak bisiklet kiralayıp bu güzel göl çevresinde doğanın tadını çıkarmak istedik." diye konuştu.

Sonbaharın Uzungöl'de ayrı bir güzellik oluşturduğunu anlatan Yılmaz, "Buraya bu mevsimde de olsa geldiğimiz için çok keyif aldık. Artık yazın da gelmek istiyoruz. Uzungöl'e gelmemiş olanlara tavsiyem stres atmak ve dinlenmek istiyorlarsa mutlaka gelip görmeliler." dedi.

"GÖRDÜĞÜNÜZ MANZARALAR TABLO GİBİ"

Bursa'dan ailesiyle Uzungöl'e gelen İsmail Akça ise ikinci kez geldiği bölgede sonbaharın eşsiz bir manzara oluşturduğunu söyledi.

Uzungöl'e gelmek için kullandıkları karayolunda da sonbaharın her rengini görme fırsatı bulduklarını ifade eden Akça, daha önce yaz ayında buraya geldiklerini, şimdi birkaç günlüğüne de olsa buraya gelerek dinlenmek istediklerini dile getirdi.

Uzungöl'ün doğası ve manzarasının insana huzur verdiğini kaydeden Akça, "Yolculuğumuz sırasında gördüğümüz manzaralar ise bir tablo gibiydi. Turizm mevsimi sona erdiği için yaz ayına göre daha sakin. Bu da dinlenmek isteyen insanlar için ayrı bir avantaj." dedi.