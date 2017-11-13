Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in alternatifleri Emre Akbaba ve Deniz Türüç

Trabzonspor'da hedef iki genç yıldız...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Karadeniz ekibi, da Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ikilisine gelen cazip teklifler nedeniyle şimdiden alternatif isimler belirledi. Yönetim, Yusuf Yazıcı’nın yerine Kayserisporlu Deniz Türüç ile Abdülkadir’in yerine de Alanyasporlu Emre Akbaba’yı transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor. İki isme Rıza Çalımbay da onay verdi.

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Emre Akbaba

deniz türüç