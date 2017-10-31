Trabzonspor golcülerinden verim alıyor

Süper Lig'de ilk 10 haftada 19 gol atan Trabzonspor, sakatlık ve cezalı oyuncu sıkıntısı yaşadığı santrfor mevkisinde görev yapan oyunculardan bu yıl daha çok verim aldı.
Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir, Dame N'Doye, Ramil Sheidaev ve Hugo Rodallega'nın görev yaptığı geçen sezon, santrfor oyuncuları 34 hafta boyunca 11 gol attı.
Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk, gol kaydedemeden bordo-mavili takımdan ayrılırken, N'Doye 27 lig maçında 5, Hugo Rodallega da 15 maçta 6 gol kaydetti.
EN GOLCÜ BURAK YILMAZ
Bu sezon Çin'in Beijing Guoan takımından eski golcüsü Burak Yılmaz'ı transfer eden bordo-mavililer, milli oyuncunun forma giydiği 8 lig maçında 7 gol buldu.
Sakatlığı nedeniyle toplam 636 dakika görev yapan Burak, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçında 2'şer, Fenerbahçe maçında da 1 gol atarak 10 haftada takımının en golcü oyuncusu oldu.
Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega ise 7 lig maçında 168 dakika sahada kalırken rakip filelere 3 gol bıraktı. Rodallega, Göztepe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında 1'er gol kaydetti.
Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Rodallega'dan sonra forma giyme şansı yakalayan Dame N'Doye ise 3 maçta 176 dakika sahada kalırken 1 gol attı. Bordo-mavili futbolcu, tek golünü ilk 11'de sahaya çıktığı Galatasaray maçında attı.
Böylelikle Burak Yılmaz, Rodallega ve N'Doye'dan oluşan santrfor oyuncuları, 10 haftada 11 kez rakip fileleri havalandırarak geçen sezonki gol katkısını şimdiden sağladı.
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