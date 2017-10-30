Trabzonspor'un bu sezonki puanlarının yarısı İstanbul ekiplerinden!

Süper Lig'in 10. haftasında 9 haftada mağlubiyet görmeyen Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor'da yüzler gülmeye başladı. Yönetimde istifaların bulunduğu ve erken seçim çağrılarının yapıldığı camiada Galatasaray galibiyeti moral depoladı. Trabzonspor, bu sezon 4 İstanbul takımıyla oynadığı karşılaşmaların hiçbirinde yenilmedi!

Bordo-mavililer, ligde bu sezon 12 puan alırken bunların yarısını İstanbul ekiplerinden aldı. Ligin 2. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 5. haftada Medipol Başakşehir'le de 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, 7. haftada Vodafone Park'ta Beşiktaş'la da 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, sarı-kırmızılıları 2-1 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son vererek lig için yeniden umutlandı.