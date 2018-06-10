Trabzonspor'un parlayan yıldızı Adülkadir Ömür’e Leicester City’in ardından bu kez de İspanyol devi Atletico Madrid’in talip olduğu ortaya çıktı. 18 yaşındaki yeteneği 2-3 aydır takip eden İspanyollar’ın menajerler vasıtasıyla zemin yokladığı öğrenildi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Atletico’nun 25 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtilirken, mali anlamda zor günler geçiren Trabzon’un astronomik teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.



Atletico Madrid’in kulübünden bazı yetkililerin, Abdülkadir Ömür için ilerleyen günlerde Trabzon’un kapısını çalacağı öğrenildi. Ayrıca bir diğer İspanyol ekibi Villarreal’in de Ömür’ü izlemeye aldığı bildirildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER