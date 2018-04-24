İlçede kapalı olan Değirmenağzı tünellerinde ticari otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralanan Murat B. (35), Nazan B. (26), Seher S. (30), Yağmur Nazmiye B. (5), Yağız B. (2), Kani Arden S. (2), Poyraz B. (7) ve Turan S. (58) kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada yaralanan çocuklardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER