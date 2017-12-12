Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.



Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 110 bin 743 taşıt içinde otomobil yüzde 58,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,3 ile kamyonet, yüzde 12,6 ile motosiklet, yüzde 7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,1’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 28 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 42,6, kamyonette yüzde 46,9, kamyonda yüzde 16,3, traktörde yüzde 26,6 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 7,3, otobüste yüzde 27,5, motosiklette yüzde 16, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 31,3 azalış oldu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 arttı.





TOPLAM TAŞIT SAYISI 948 BİN 520 ADET ARTTI



Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 35 bin 88 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 86 bin 568 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 948 bin 520 adet arttı.



Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 13,1 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 9,5, otobüste yüzde 6,1, kamyonette yüzde 26, kamyonda yüzde 8,1, motosiklette yüzde 21,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 81, traktörde yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Minibüste ise yüzde 1,7 azalış oldu.



EKİM AYINDA 701 BİN 968 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI



Devri(1) yapılan toplam 701 bin 968 adet taşıt içinde otomobil yüzde 69,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 4,5 ile motosiklet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.





LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 38.5 OLDU



Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 907 bin 977 adet otomobilin yüzde 38,5’i LPG, yüzde 35,1’i dizel, yüzde 26’sı benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,4’tür.



Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 65 bin 113 adet otomobilin yüzde 13,8’inin Renault, yüzde 13'ünün Volkswagen, yüzde 7,8'inin Fiat, yüzde 6,7'sinin Toyota, yüzde 6,3’ünün Hyundai, yüzde 5,5’inin Opel, yüzde 4,8’inin Dacia, yüzde 4,7’sinin Audi, yüzde 4,6’sının Nissan, yüzde 4,6’sının Mercedes-Benz olduğu, yüzde 28,3'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.



TRAFİKTE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ ARAÇ BULUNUYOR



Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 605 bin 567 adet otomobilin yüzde 59,4'ü beyaz, yüzde 17,8’i gri, yüzde 7,6’sı siyah ve yüzde 5,7’si kırmızı iken yüzde 9,5’i diğer renklerdedir.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı

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