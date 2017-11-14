Trafik sigortasında tavan fiyat kalkabilir

Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, bu yıl sigorta sektöründe yüzde 5 civarında bir büyüme olacağını tahmin ettiklerini belirterek, trafik sigortasındaki tavan fiyat uygulamasına değindi. Zorunlu trafik sigortasındaki tavan fiyat uygulaması için Dinçer, “Tabii ki biz serbest piyasa ekonomisinden yanayız. Bu konuda biraz şikâyetler vardı ve hükümet bir adım attı. Şu anda oldukça stabilize olduğunu düşünüyorum, piyasa bir dengeye geldi. Bu tavan uygulamasının da kalkabileceğini düşünüyorum. Belki bu uygulama yeni yılda kalkar” diye konuştu.

HER 4 ARAÇTAN BİRİ KASKOLU

“Geçen sene trafik sigortalarında çok hızlı bir büyüme olmuştu. Bu da 2016’da toplam pazara çok ciddi bir büyüme etkisi yarattı” diyen Dinçer şöyle konuştu: “Baz etkisi dolayısıyla bu sene daha düşük bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz. Bildiğiniz gibi pazarın aşağı yukarı 3’te 1’ini oluşturan zorunlu trafik sigortalarına nisan ayında bir tavan fiyat uygulaması geldi. Fiyatlar geriye gitti. Bunun etkisiyle bu yıl sektörde büyümenin yüzde 5 civarında olacağını öngörüyoruz ama trafiği dışarıda bırakırsanız diğer branşlarda çift haneli, yüzde 13-15 bandında büyüme gözüküyor.”

Gazete Habertürk'ün haberine göre sigorta sektörünün, genel ekonomik büyümenin yaklaşık yüzde 50 fazlası hızında büyüdüğüne işaret eden Dinçer, sektörde çift haneli ciddi bir büyüme olduğunu, bunun gelecek 10 yılda da böyle sürmesini beklediklerini vurguladı. Trafik sigortasının zorunlu, kaskonun ise kişilere bağlı olduğunu ifade eden Dinçer, “Trafik sigortası zorunlu olmasına rağmen Türkiye’de penetrasyonu araç tipine göre yüzde 85-90 bandında. Kasko ise yüzde 25 civarında. Yani Türkiye’de her 4 araçtan birinin kaskosu bulunuyor. Kasko oranı bölgeden bölgeye değişiyor, İstanbul’da biraz daha yüksek” dedi.

‘STRATEJİK BÜYÜME ALANIMIZ’

Dinçer, sigorta sektöründe Türkiye’nin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Sabancı penceresinden baktığımız zaman da sigorta sektörünü stratejik bir büyüme alanı olarak değerlendiriyoruz” dedi. Dinçer, Türkiye’de hayat dışı (trafik, kasko, yangın, nakliyat, sağlık...) sigorta sektörünün toplam büyüklüğünün bu yıl 36-37 milyar lira düzeyinde bulunduğunu bildirdi. Türkiye’de sigorta sektörünün büyüklüğünün milli gelirin yüzde 1.2’si kadar olduğunu kaydeden Dinçer, bunun dünya ölçeğinde küçük bir rakam olduğunu fakat Türkiye’de sektörün hızlı büyüdüğünü söyledi.

‘BES TEŞVİKLE ÇOK HIZLI BÜYÜYECEK’

Otomatik katılımla birlikte bireysel emeklilik sisteminin 10 milyon kişiyi geçtiğini anlatan Dinçer, “Devletin yüzde 25’lik teşvikinin çok ciddi katkısı oldu. Önümüzdeki yıllarda da çok hızlı büyümesini bekliyoruz” dedi.

Sabancı Holding Sigorta

TRAFİK SİGORTASI

Haluk Dinçer