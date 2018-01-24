Hindistan'da trenle selfie çekmek uğruna raylara oldukça fazla yaklaşan bir şahıs merakının bedelini az daha canıyla ödüyordu. Hızla gelen tren, çarptığı şahsı yol kenarına fırlattı. Ağır yaralanan adam, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'da dikkatsizlikleri yüzünden canından olan kişi sayısı bir hayli fazla. Araştırmalara göre Hindistan'da çoğu genç, fotoğraf çekerken tren altında kalarak, deniz, nehir ya da göllerde boğularak, uçurumdan yuvarlanarak ya da baraj sularına kapılarak hayatını kaybetti.

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