Tripolis kazılarında zeytinyağı atölyesi kalıntıları bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti kazılarında, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen zeytinyağı atölyesi kalıntıları bulundu. Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, yaptığı açıklamada, kazıların ilk etabında daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan agoralardaki restorasyon faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyledi.

Restorasyonun ardından burada erozyonla oluşan toprağın kademeli olarak temizlendiğini anlatan Duman, farklı üniversitelerden öğrenci ve araştırmacılarla antik kentteki hummalı çalışmanın sürdürüldüğünü belirtti.

Agoralarda yapılan restorasyonlarda zeytinyağının bu bölgede işlendiğine dair buluntulara ulaşıldığını dile getiren Duman, birçok bölgede zeytin çekirdeğiyle karşılaştıklarını, bunları görünce de bir atölye olabileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

"ZEYTİNYAĞI TİCARETİ DE YAPILMIŞ"

Şu anda çalışmaların sürdüğü agoranın ortasında da toplanan zeytinlerin ezilip yağının çıkarıldığı bir düzenekle karşılaştıklarını belirten Duman, bunun heyecan verici olduğunu kaydetti.

Duman, "Günümüzde de zaten bu bölge zeytin ağaçlarıyla meşhur. Taş baskı sisteminin Tripolis bölgesinde uygulandığını söyleyebiliyoruz. O dönemde de zeytinyağının ekonomiye katkısının olduğunu görebiliyoruz. Çünkü bu taş baskı sistem oldukça büyük ebatta. Bunun bir şahsa ait olmasının haricinde, daha organize bir işte kullandığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kalıntıları bulunan zeytinyağı atölyesinin Tripolis'te merkezi bir otoriteye ait olduğunu düşündüğünü anlatan Duman, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3,5 metre çapına sahip traverten blok üstünde silindirik taşlar gezdirilerek zeytinyağı çıkarılmış. Günümüzden yaklaşık 2 bin yıl öncesinde antik kentte zeytinyağı gelir olarak kullanılmış ve ticareti de yapılmış diyebiliriz. Antik dönemde Lidya bölgesi sınırında bir kent burası. Tripolis'in diğer antik kentlerinin tam da arasında olduğu için ticari faaliyetlerde önemli rol oynadığını düşünüyoruz. Bu buluntu sayesinde Tripolis'in ticari olarak odukça önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz."