10 – 14 Mayıs 2018 tarihleri arasında 8 ayrı salonda 70’ten fazla belgesel gösteriminin yapıldığı organizasyon boyunca açık hava konserleri, söyleşiler, eğitim atölyeleri ve paneller gerçekleştirildi.

TRT Genel Müdür Yardımcıları Osman URGUN, Tuncay YÜREKLİ ve Zeki ÇİFTÇİ’nin yanında TRT Yöneticileri ve sanatçıların yoğun ilgi gösterdiği gala gecesi Göksel Baktagir ve İstanbul Sazendeleri’nin canlı müzik performanslarıyla renklendi.

Gala’da bir konuşma yapan TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman URGUN, Hem ulusal hem uluslararası alanda çok sayıda belgeselciyi bir araya getirdiklerini ifade ederken, TRT Belgesel Günleri ile üniversite öğrencilerinin, meslekte başarılı olma yolunda ilk adımı attıklarını belirtti. Konuşmasında gündeme de değinen URGUN “İçinde bulunduğumuz bu coğrafyada yaşanan insanlık dramları belgeselciler sayesinde tarihe not düşülüyor. Görülmeyeni görmek, duyulmayanı duymak, belgeselciliğin ana kurallarından birisidir. İşte bunları konuştuğumuz bugünlerde, Kudüs’ten yine bizleri derinden sarsan haberler geldi. İşgal altındaki Filistin topraklarında, İsrail’in şehit ettiği her bir Filistinli kardeşimiz için büyük üzüntü duymaktayız. Bugün İsrail’in Filistin’de ördüğü bu utanç duvarı, katliama sessiz kalan dünya için kara bir lekedir. İnanıyorum ki bu utanç verici sessizliğin bir parçası olmayacaksınız” dedi.

URGUN’un konuşmasının ardından 79 ülkeden toplam 624 belgesel filminin başvuru yaptığı TRT Belgesel Günleri ödül törenine geçildi. Ödüller 9 farklı kategoride sahiplerini buldu. Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi En İyi Film Ödülü'nü yönetmenliğini Batuhan Kurt’un yaptığı “Kurbağa Avcıları” alırken, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı ödülüne yönetmenliğini Peyami Sefa Altıntaş’ın yaptığı “Hayat Nöbeti” isimli belgesel layık görüldü. Yönetmenliğini Zeynep Altay’ın yaptığı “Naatra(Bekleyen)” Ulusal Öğrenci Filmleri kategorisi İstanbul Medipol Üniversitesi Ödülü'nü alırken Ulusal Profesyonel Kategoride En İyi Film Ödülü'nü Ümran Safter’in yönettiği “Sevan Bıçakçı: İstanbul’u Mücevhere Sığdıran Usta”isimli belgesel aldı.

Diğer ödül kazanan belgeseller ise şu şekilde:

Ulusal Profesyonel Kategori T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Ödülü:

Filmin Adı: KÂZIM

Yönetmen : DİLEK KAYA

Ulusal Profesyonel Kategori Üçüncülük Ödülü:

Filmin Adı: BAŞKA TREN GIDI GIDI

Yönetmen : YASİN ALİ TÜRKERİ

Uluslararası Kategori En İyi Film Ödülü:

Filmin Adı : ZHALANASH – EMPTY SHORE

Yönetmen : MARCIN SAUTER

Uluslararası Kategori T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Ödülü:

Filmin Adı : THE OTHER SIDE OF EVERYTHING

Yönetmen : MILA TURAJLIC

Uluslararası Kategori Üçüncülük Ödülü:

Filmin Adı :THE BASTARD

Yönetmen:FLORIS – JAN VAN LUYN

