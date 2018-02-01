TRT Diyanet Tv'yi sayfamız üzerinden de canlı izleyebilirsiniz. İşte TRT Diyanet Tv hem yayın akışı hem de canlı yayını...
Kutsal topraklara yolculuk ederek hac vazifesini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman bu sene de heyecanlı bir bekleyiş içinde. Dini vazifelerini yerine getirip hacı olmak amacıyla yaptıkları başvurunun kurasını heyecanla bekleyen hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılacak açıklamayı bekliyordu.
Beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. 2018 Hac Kuraları 1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 11.00’da çekilecek ve ismi çıkan hacı adayları dini vazifelerini yapmaya hak kazanacak. Hacı adayları kurada isimlerinin çıkmasını ve hac görevlerini yerine getirmeyi bekliyor.
TRT DİYANET TV CANLI NASIL İZLENİR?
Diyanet TV ya da daha bilinen adıyla TRT Diyanet, TRT ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2012'de kurulmuş bir televizyon kanalıdır. 2012 yılının ramazan ayında test yayınına başlamış ve 1 yıl boyunca TRT Anadolu kanalıyla dönüşümlü yayın yapmıştır. Ancak bu yılın ramazan ayıyla beraber logosu değiştirildi ve nihayet 24 saat kesintisiz yayına geçti. Kanalın yayına başlayışının ardından TRT Anadolu'nun yayın hayatına son verilmiştir. Yine aynı gün radyo versiyonu olan Diyanet Radyo kurulmuştur.
TRT Diyanet TV frekans bilgileri ve TRT Diyanet'in yayın akışını sizler için hazırladık. Milyonlarca hacı adayının beklediği saat geldi. Kazanan adaylar kesin kayıtlar için 5 Şubat'ı bekleyecek.
TRT Diyanet TV frekansları: Türksat 3A Doğu: Frekans: 11.096 MHZ, Polarizasyon: Yatay (H), Sembol Oranı: 30.000, FEC: 5/6 Digiturk: Kanal 68 Tivibu: Kanal 49 Teledünya: Kanal 43 D-Smart: Kanal 104
TRT DİYANET CANLI İZLE
TRT DİYANET YAYIN AKIŞI
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