Brennan, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'in işine son vermesinin ardından Başkan Trump'ı hedef aldı.

2013 - 2017 döneminde CIA başkanlığı yapan Brennan, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:



"Aldığın rüşvetler, ahlaki alçaklıkların ve siyasi yolsuzlukların ortaya çıktığı zaman aşağılanarak tarihin tozlu sayfalarında hakettiğin yeri bulacaksın. Andy McCabe'i günah keçisi ilan edebilirsin, fakat Amerika'yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek."



ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovduğunu açıklamıştı.



Bakan Sessions, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, McCabe'in kurumla tüm ilişiğini hemen kesme kararı aldığını belirtmişti.

Özellikle Rusya soruşturması bağlamında 2016 yılında etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Donald Trump tarafından birçok kez eleştirilmişti.

29 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklayan eski FBI Direktör Yardımcısı McCabe'in pazar günü emekli olması bekleniyordu. Sessions tarafından kovulan McCabe'in emeklilikle ilgili bazı haklarını alamayabileceği kaydedildi.

18 Mart'ta normal emeklilik süresi gelen ve görevi bırakması beklenen McCabe, kalan tüm izinlerini kullanmak suretiyle 29 Ocak'tan itibaren aktif görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017'de Robert Mueller'i atamıştı.

TRUMP'TAN JOHN BRENNAN'A YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, eski CIA Direktörü John Brennan'ın kendisini için "Aldığın rüşvetler yolsuzluklar ortaya çıktığı zaman tarihin tozlu sayfalarında yer alacaksın. Amerika seni yenecek şeklindeki" açıklamalarına yanıt verdi. Trump, Twitter üzerinden açıklama yaparak FBI'da üst düzeyde yolsuzlukların olduğunu belirtti.

ABD Başsavcısı Jeff Sessions tarafından Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski 2 numaralı yetkilisi Andrew McCabe'yi görevden alınmasının ardından Başkan Trump yaptığı açıklamada, "İstihbarat Komitesi'nin sonuç verdiği gibi, Rusya ile Trump kampanyası arasında bir anlaşma yoktu. Ancak FBI'da, adalet ve devletin en yüksek seviyelerinde muazzam bir sızıntı, yalan ve yolsuzluk vardı" dedi.

McCabe'nin yakalandığını ve çağrılıp kovulduğunu belirten Trump, "Aynı zamanda soruşturma altında olan Crooked H arkadaşı Terry M'nin karısının kampanyasına kaç bin dolar verildi? Kaç yalan var? Kaç tane sızıntı var? Comey her şeyi biliyordu ve çok daha fazlasını" ifadelerini kullandı.

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