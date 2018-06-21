Trump aileleri ayıran göçmen politikasında geri adım attı

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin çocuklarının ailelerinden ayrı merkezlerde tutulmasına yönelik politikayı, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen tepkilerin ardından iptal etti.
Trump, ebeveynleri çocuklar ile bir arada tutacak bir kararname çıkardı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu "sıfır hoşgörü" politikası kapsamında, Meksika'dan ülkeye yasa dışı bir şekilde geçen yetişkinler, gözaltına alınarak göçmenlik merkezlerinde yer kalmadığı için federal hapishanelere gönderiliyorlar.
Haklarında ülkeye yasa dışı girmekten dava açılabiliyor.
Bu süreçte ise çocuklar ebeveynlerinden ayrı sığınma merkezlerinde tutuluyorlar.
Bir kampta onlarca çocuğun tel örgülerle ayrılmış kafeslerde tutulduğunu gösteren fotoğraflar ve çocukların ağlamalarının duyulduğu ses kayıtları, dünya çapında tepkilere neden olmuştu.
ABD Başkanı, Çarşamba günkü imza töreninde, çocukların ailelerinden ayrılırken ağladıklarını gösteren fotoğraflardan etkilendiğini söyledi.
"Çocukların ailelerden ayrıldıklarını görmekten hoşlanmadım" diyen Trump, ancak sınırı yasa dışı geçenler hakkında dava açılmasını kapsayan "sıfır hoşgörü" politikasının sürdürüleceğini kaydetti.
Yeni kararname, çocukların refahına ilişkin kuşku duyulan durumların dışında göçmen ailelerin ve çocuklarının birlikte gözaltına alınmasını öngörüyor. Gözaltı sürecinin uzunluğu ise net değil.
ABD Başkanı törende, eşi Melania ve kızı Ivanka'nın, bu konuda çok hassas olduklarını da söyledi.
Melania ve Ivanka Trump'ın son günlerde aile ve çocukların birbirinden ayrılmaması yönünde Trump'a baskı uyguladığı haberleri geliyordu.
Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham CNN'e yaptığı açıklamada, "Melania Trump bütün kanunları yerine getiren bir ülke, ancak aynı zamanda kalbiyle yöneten bir ülke olmamız gerektiğine inanıyor" demişti.
Donald Trump da törende yaptığı açıklamada, "Bence kalbi olan herkes bu konuda hassasiyet gösterirdi" ifadelerini kullandı. "Ailelerin birbirinden ayrıldığını görmek istemiyoruz."
Trump'ın yeni kararnamesinin ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz net değil.
Temsilciler Meclisi üyeleri Perşembe günü, ailelerin ayrılmasına son vermeyi ve daha başka bir dizi göçmenlikle ilgili konuyu ele alan iki yasayı oylayacak.
Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, aileleri bir arada tutacak yasanın Perşembe günü oylanacağını söyledi, ancak yasanın detayları hakkında bilgi vermedi.
Paul Ryan, yasa ile sorunun "çok zarif bir şekilde çözüldüğünü" söylemekle yetindi.
ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Mayıs ayında Meksika'dan ülkeye sınır dışı giren yetişkinler hakkında dava açılacağını ve bu süreçte gözaltında tutulacaklarını, göçmen ailelerin çocuklarının ise bu sırada farklı merkezlerde tutulacaklarını ilan etmişti.
Bu açıklamadan beri, yaklaşık 2 bin çocuğun altı hafta boyunca ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığı belirtiliyor.
ABD Başkanı'nın göçmen ailelerle çocuklarını birbirinden ayırma politikası, Demokratlardan olduğu kadar Cumhuriyetçilerden de eleştiri toplamıştı.
Trump, Cumhuriyetçilerle göç konusunda yeni bir yasa üzerinde çalışmayı reddettiklerini söyleyerek, söz konusu uygulamadan Demokratları sorumlu tutmuştu.
Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "ABD bir göçmen kampı olmayacak" demişti.
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