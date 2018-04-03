ABD Başkanı Donald Trum, e-ticaret devi Amazon'a yönelik eleştirini sürdürüyor.
Trump, kişisel Twitter hesabından, "ABD Posta Ofisi'nin Amazon'un kuryesi olmaktan ötürü büyük miktarda para kaybettiği konusunda haklıyım. Amazon bu kayıpları ödemeli ve Amerikalı mükelleflerin üzerine yıkmamalı. Milyarlarca dolar. Posta Ofisi liderlerinin hiç mi aklı fikri yok (ya da var mı?)!" ifadelerini kullandı.
Şirketin son birkaç günde büyük değer kaybı yaşayan hisseleri, güne yüzde 1,8 kazançla başlamasına karşın bu tweetin ardından yeniden düşüşe geçti. Amazon hisseleri haftanın ilk işlem gününü yine Trump'ın eleştirilerinin etkisiyle yüzde 5'in üstünde düşüşle tamamlamıştı.
Trump dünkü paylaşımında da ABD Posta Ofisi'nin Amazon nedeniyle para kaybettiğini savunarak, "Sadece aptallar ya da daha kötüler, zararda olan Posta Ofisimizin Amazon sayesinde para kazandığını söylüyor. Bir servet kaybediyorlar ve bu değişecek. Ayrıca, vergilerini tam ödeyen perakendeciler ülke genelinde mağazalarını kapatıyorlar. Eşit şartlar yok." yorumunu yapmıştı.
ELEŞTİRİLERİ GEÇEN HAFTA BAŞLADI
Beyaz Saray'ın vergi, antitröst ve rekabet yasalarıyla hedef alacağı iddia edilen Amazon'u geçen cumartesi de eleştiren Trump, yine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer vermişti:
"Posta Ofisi, Amazon için taşıdığı her paket başına 1,5 dolar kaybediyor. Posta Ofisi fiyatları artırsa Amazon'un kargo masrafları 2,6 milyar dolar artacak. Posta Ofisi sahtekarlığı sona ermeli. Amazon vergilerini ödemeye başlamalı." i
ABD Başkanı Trump, 29 Mart Perşembe günü de "Amazon’la ilgili kaygılarımı seçimlerden çok daha önce ifade ettim. Onlar, birçok şirketin aksine, eyaletlere ve yerel yönetimlere çok az ya da hiç vergi ödemiyorlar, posta sistemimizi kendilerinin kuryesi gibi kullanıyorlar (ABD’ye büyük kayba mal oluyor) ve binlerce perakendeciyi işinden ediyorlar." eleştirisinde bulunmuştu.
"KAFAYI AMAZON'A TAKTI"
Trump'ın kişisel Twitter hesabından sık sık Amazon'u hedef alması geçen hafta çıkan haberlerin doğru olduğu şeklinde değerlendirildi.
Trump'ın Amazon'un peşine düştüğü ABD'li yayın kuruluşu Axios tarafından Trump'a yakın 5 farklı kaynağa dayandırdığı haberle duyurulmuştu.
Haberde, Trump'a yakın olduğu belirtilen isimsiz bir kaynağın, "(Trump) Amazon'a kafayı takmış durumda. Antitröst ve rekabet yasaları kapsamında Amazon'un peşine düşme yollarını merak ediyor." ifadesine yer verilmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise şirketin hisselerinde büyük kayba yol açan spekülasyonların sorulması üzerine, "Şu anda hiçbir açıklamamız yok ve spesifik bir politika ya da eylemi değerlendirmiyoruz ya da planlamıyoruz" açıklamasını yapmıştı.
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