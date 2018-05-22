ABD Başkanı Donald Trump Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüştü.

Görüşme, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile, önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanan zirvesinin akıbeti merak edilirken gerçekleşti.

Trump ile Kuzey Kore lideri arasındaki ziyaret, Kuzey Kore'nin, geçen hafta Güney Kore ile ABD'nin ortak tatbikatını kınamasının ardından riske girmişti. Kuzey Kore tatbikatı kınadığını açıklamış ve Güney Kore ile görüşmeleri dondurmuştu.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri ile görüşmesi öncesinde yerine getirilmesini talep ettikleri bazı kesin şartları olduğunu, o şartlar yerine getirilmezse zirvenin gerçekleşmeyebileceğini açıkladı. ABD Başkanı, Kuzey Kore lideri ile Singapur'da gerçekleşmesi planalanan zirvenin 12 Haziran yerine daha ileri bir tarihe kalabileceğini söyledi.

Trump ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarını durdurma konusunda ciddi olduğunu düşündüğünü belirtti. Trump yaptığı açıklamada iki başarılı Kore hedeflediklerini, Çin ile ticari ilişkilerini değerlendirdiklerinde ise Çin'in Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesine katkısına da baktıklarını ifade etti. Çin lideri ile görüşen Kim'in daha sonra tavır değiştirdiğini ifade eden ABD başkanı, bu tavır değişikliklerinden hoşlanmadığını ve Çin'in Kuzey kore'yi etkilemediğini umduğunu söyledi.

Moon ise yaptığı açıklamada Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile başarılıı bir zirve gerçekleştireceğine ve Kore savaşının sonlanacağına inandığını açıkladı.

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