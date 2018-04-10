AA'nın haberine göre, Beyaz Saray'dan, Trump ile May arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başkan Donal Trump, bugün İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Suriye Devlet Başkanı Esad'in insan hayatını hiçe saymasını kınadı. Başkan ve Başbakan, kimyasal silah kullanılmasının devamına izin vermeme konusunda mutabık kaldı."

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