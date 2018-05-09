Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday gösterilen Haspel, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtladı.

AA'nın aktardığına göre; 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından sonra teşkilatın yurt dışı hapishanelerinde yapılan işkencelere adı karışan Haspel, senatörlerin işkence konusundaki zorlu sorularıyla karşılaştı. CIA'in Tayland'da kurduğu hapishanede birçok şüpheliye işkence edilmesinde rolü olduğu iddia edilen Haspel, kendini savundu.

HASPEL'E ZOR SORULAR

Halen CIA Direktörlüğüne vekalet eden Haspel, işkence yöntemlerinin işe yaradığını hiçbir zaman düşünmediğini ve bunların Amerikan değerlerine aykırı olduğunu dile getirdi. Trump'ın kendisine işkence yöntemlerini uygulaması konusunda talepte bulunması durumunda ne yapacağı sorusuna cevap vermekte zorlanan Haspel, bu tür bir talimatı reddedeceğini dile getirmekten kaçındı.

Trump'ın bu tür bir talepte bulunmayacağına inandığını kaydeden Haspel, "Teknik olarak yasal olsa bile CIA'in gayriahlaki olduğunu düşündüğüm bir eylemi yapmasına izin vermezdim. Buna kesinlikle müsade etmezdim." diye konuştu.

Senatörleri ikna etmekte zorlanan Haspel, oturumun bir yerinde, "Şahsi taahhüdümü ortaya koyarak şunu söyleyebilirim ki benim yönetimim altında CIA, bir daha bu tür bir tutuklama ve sorgulama programına dönmeyecektir." şeklinde vaatte bulundu.

Senato İstihbarat Komitesi'ndeki sürecin ardından Haspel'in ilerleyen günlerde Senato Genel Kurulunda da ifade vermesi ve burada oylanması bekleniyor.

HASPEL'E PROTESTO

Öte yandan Haspel'in oturumu sürerken salonda protesto gösterisi yapmaya başlayan bir kişi polis tarafından dışarı çıkarıldı. Haspel'e yönelerek "Eli kanlı Gina, işkenceci Gina" şeklinde bağıran protestocuya hemen müdahale eden polisin, adı açıklanmayan kişiyi hızla salondan çıkarması kameralara da yansıdı. Aynı dakikalarda Kongre binası önünde de bir grubun Haspel'i protesto ettiği bildirildi.

SENATODAKİ SÜRECİ

CIA'de 33 senelik deneyimine rağmen 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından sonra teşkilatın yurt dışı hapishanelerinde yapılan işkencelere adı karışan Haspel'in, Senato Genel Kurulundaki onaylanma sürecinin oldukça zor geçeceği belirtiliyor.

Senatoda Cumhuriyetçiler 51'e 49 üstün olsalar da Cumhuriyetçi Arizona Senatörü John McCain'in memleketinde kanser tedavisi görmesi ve bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un (Kentucky) hayır oyu vereceğini açıklaması Haspel'in Senato Genel Kurulundaki oylamada işinin zor olduğunu ortaya koyuyor.

Haspel'in Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday gösterilmesi, teşkilatın ilk yurt dışı hapishanesini kurduğu Tayland'da birçok şüpheliye işkence edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Washington'da tartışma konusu olmuştu.

Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine Mike Pompeo'yu atadığını 13 Mart'ta Twitter hesabından duyurmuştu. Aynı paylaşımında Trump, Pompeo'dan boşalacak CIA Direktörlüğü görevine Haspel'i aday gösterdiğini ifade etmişti.

Haspel onay alması halinde teşkilat tarihindeki ilk kadın CIA Direktörü unvanını da alacak.

Bu arada Haspel'e demokrat senatörden de destek geldi.Haspel'i destekleyen ilk demokrat senatör Joe Manchin.

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