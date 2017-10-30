ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort, teslim olma çağrısına uyarak az önce, FBI'ın Washington'un saha bürosuna gelerek teslim oldu.
Trump'ın eski iş ortağı Rick Gates'e de teslim olma çağrısı yapıldı.
ABD'li basın organı Wall Street Journal, Manafort'un vergi dolandırıcılığı da dahil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimleri döneminde kampanya menajerliğini yürüten Paul Manafort, Rusya soruşturması kapsamında ifade vermesi için Senato Adalet Komitesince davet edilmiş, Senato Adalet Komitesi Başkanı Iowa eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Chuck Grassley ve komite üyelerinden Demokratların Kaliforniya Senatörü Dianne Feinstein'ın konuyla ilgili yazılı açıklamada, Manafort'un avukatlarıyla süren görüşmelerde ifade verme konusunda bir uzlaşmaya varılamadığı, bunun üzerine Manafort için resmi davet çıkarıldığı belirtilmişti.
Geçtiğimiz Ağustos ayında ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Rusya soruşturması kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kampanya müdürü Paul Manafort’un Virginia’daki evine baskın düzenlediği belirtilmiş, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, FBI’ın 26 Temmuz’da şafak vaktinde Manafort’un, Virginia eyaletinin Alexandria kentinde evinde arama yaptığı ifade edilmişti.
Manafort’un sözcüsü Jason Maloni de söz konusu iddiaları doğrulayarak, “FBI ajanları Manafort’un evlerinden birinde arama yaptı. Manafort tutarlı bir şekilde her zaman hukuki mercilerle iş birliği yaptığı gibi bunda da onlara yardımcı oldu.” demişti.
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