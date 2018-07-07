ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü', başkent Washington ve New York olmak üzere birçok kentte havai fişek gösterileri ve çeşitli etkinliklerle kutlanırken, en ilginç mesaj ise ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'dan geldi.

ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., ABD'de kutlanan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nünde sosyal medya ağı Instagram'dan Nusret'in meşhur pozunun uyarlandığı Trump fotoğrafını paylaştı.

Tuzlama hareketi nedeniyle 'Salt Bae' adıyla anılmaya başlanan ve restoran zinciri sahibiyken internet fenomeni haline gelen Nusret'in meşhur pozunun Trump'a uyarlandığı görsel dikkat çekti.

Nusret gibi beyaz tişört giyen ve gözlük takan Trump'ın Amerikan bayrağı renklerindeki yıldızları serptiği görselde herkese 'özgürlük' dağıttığı vurgulandı. Mesajda ise Trump'ın bütün halklara ve herkese özgürlük serptiği ifade edildi.