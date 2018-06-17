Yonhap ajansının adı açıklanmayan bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberinde, Güney Kore ve ABD askeri yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın durduracaklarını söylediği ortak tatbikatlara ilişkin yakın istişare içinde oldukları belirtildi.

Kaynak, bu hafta, Güney Kore ve ABD savunma bakanlıklarının, kararlarının neticesini ortaklaşa duyuracağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında, Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile yaptıkları askeri tatbikatları durduracaklarını açıklamıştı.

ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatların maliyetinin yüksek olduğuna ve bunun çoğunun ABD tarafından karşılandığına işaret eden Trump, "Güney Kore de katkı sağlıyor ama yüzde 100 değil. Bu da onlarla konuşmamız gereken bir konu." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonda, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ile Kuzey Kore arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında mutabakata varılmıştı.

SAVAŞ OYUNLARI

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gerçekleştirdiği zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında Trump, ABD'nin Güney Kore'deki asker sayısını azaltıp azalmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Onları geri getirmek istiyorum ancak bu, şu anda denklemin bir parçası değil. Bunun, bir gün olmasını umuyorum ama şimdi değil." diyerek, Güney Kore'de 32 bin ABD askerinin bulunduğunu hatırlatmış, ülkede devam eden askeri tatbikatlara yönelik, "Bundan sonraki müzakerelerin olması gerektiği gibi gitmediğini görene kadar savaş oyunlarını durduracağız. Ama bundan büyük miktarda para tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bir gazetecinin "savaş oyunları" derken askeri tatbikatları mı kastettiğine sorusuna üzerine Trump, bölgedeki askeri tatbikatları "savaş oyunları" olarak adlandırdığını söyleyerek, ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatların maliyetinin oldukça yüksek olduğuna ve bunun çoğunluğunun ABD tarafından karşılandığına işaret etmiş ve "Güney Kore de katkı sağlıyor ama yüzde yüz değil. Bu da onlarla konuşmamız gereken bir konu." sözlerine yer vermişti.

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