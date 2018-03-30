Dün resmi olarak görevine veda etmek için Beyaz Saray'a giden Hicks'in istifasının ardından basının karşısına çıkan ikili arasında gerçekleşen 'veda öpücüğü' ABD basınına damgasını vurdu. Çıkışta basının karşısına çıkan ikili arasında vedalaşma Trump'ın Hicks'i öpmek istemesiyle son buldu.

İstifasını açıkladığında yaptığı yazılı açıklamada Hicks, "Başkan Donald Trump'a olan minnettarlığımı ifade edecek kelime bulamıyorum." değerlendirmesini yapmış, daha önce manken olan 29 yaşındaki Hicks, Trump'ın yanında en uzun süre görev yapan yardımcısı olarak biliniyordu.

ABD Başkanı Trump, Hicks'in istifasına ilişkin daha önce yaptığı yazılı açıklamasında "Hope mükemmel biri ve son üç yılda şahane işler yaptı. Zeki, düşünceli ve muhteşem bir kişi. Onu özleyeceğim. Ama farklı fırsatları değerlendirmek istediğini bana söylediğinde anlayışla karşıladım. Eminim gelecekte yeniden birlikte çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İKİLİ ARASINDA İLİŞKİ İDDİALARINA YER VERİLMİŞTİ

Yazdığı kitapla ABD'de büyük ses getiren gazeteci Michael Wolff, Trump'ın 29 yaşındaki Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks ile aşk yaşadığını öne sürmüştü. Kitabın yazarı gazeteci Michael Wolff daha önce, Donald Trump ile Melania Trump'ın ayrı yataklarda uyuduğu iddiasını ortaya atmıştı. Çiftin arasına giren ismin Hope Hicks olduğu öne sürülmüştü.

Kariyerinin ilk yıllarında fotomodellik yapan Hicks, daha sonra Ivanka Trump'ın şirketinde görev almaya başlamıştı. Trump'ın seçim kampanyası döneminde Ivanka Trump'ın şirketindeki işinden istifa eden Hope Hicks, seçim kampanyasında Trump'ın ekibinde yer almıştı.

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