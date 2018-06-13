Trump-Kim zirvesi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Pompeo, gazetecilere ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da yapılan zirvede nükleer silahlardan arınma konusunda belirlenen takvim konusunda genel bir değerlendirmede bulundu.

AA'nın haberine göre Pompeo, Washington yönetiminin, Trump'ın görevdeki ilk döneminin sonundan, yani 2021 yılı ocak ayından önce "temel silahsızlanma" adımlarının atılabilmiş olmasını ümit ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore basınında çıkan, ABD Başkanı Trump'ın nükleer silahlardan arınmada adım adım yaklaşımını kabul ettiğine ilişkin haberlere şüpheyle yaklaşılması tavsiyesinde bulunarak "diğer yerlerde yazılan şeylerin dikkate alınmaması gerektiğini" vurguladı.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin gelecek hafta süreceğini, sürecin bundan sonra kendisi tarafından yürütüleceğini ifade eden Pompeo, ABD ve Kuzey Kore ekiplerinin daha fazla ilerleme sağlamak için çalışacağını söyledi. Pompeo, Kuzey Kore'nin, ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmada yer alacak nükleer taahhütlerin "etraflıca bir tasdik" sürecinden geçirileceğini idrak ettiğini de kaydetti.

Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer programı konusunda iyi niyetle müzakere etmeyi durdurması halinde ABD-Güney Kore ortak tatbikatlarına devam edileceğini, zirve sırasında Trump'ın bunu Kim'e "kesin bir dille" aktardığını sözlerine ekledi.

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