ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak adlandırılan Pentagon bütçesini Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzaladı.
AA'nın haberine göre; törende, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı Jim Mattis, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve yasanın ana sponsorlarından Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Texas Vekili Mac Thornberry hazır bulundu.
Yasa, 626,4 milyar dolar taban bütçe, 65,7 milyar doları ise Muhtemel Dış Operasyonlar Fonu olmak üzere 2018 mali yılı için Pentagon'a toplam 692,1 milyar dolar fon sağlıyor.
Yasa, askeri personel maaşlarında yüzde 2,4, asker sayısında da 20 bin civarında artış öngörüyor. Yasada, füze savunma ihtiyaçlarına yönelik harcamalar için 4,4 milyar dolar, nükleer silah faaliyetleri için 10,37 milyar dolar ayrıldı.
Afganistan'daki operasyonlara yönelik harcamalar ile uçak, gemi ve diğer ekipman alımında da ciddi bir artışa gidilmesi ön görülüyor.
TASARININ YASALAŞMA SÜRECİ
Senato ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitelerinin ayrı ayrı hazırlayıp daha sonra farklılıkları Konferans Komitesi olarak adlandırılan ortak bir komisyonda giderilen yasa tasarısı, kasım ayında Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 70'e karşı 356 oyla, bu ayın başında ise Senato'da sesli oylamada oy çokluğuyla kabul edilmişti.
Söz konusu bütçenin, bir önceki yılın taban bütçesinden 74 milyar dolar, Beyaz Saray'ın 2018 mali yılı için talep ettiği taban bütçeden ise 23 milyar dolar fazla olduğu belirtildi.
Ayrıca bu bütçenin, 2011'de yürürlüğe giren Bütçe Kontrol Yasası'nın koyduğu üst sınır savunma bütçesi rakamlarından da 77 milyar dolar fazla olduğu kaydedildi.
Bütçe Kontrol Yasası'ndan muaf tutulması için tasarıyla ilgili Temsilciler Meclisi ve Senatonun ayrıca bir yasa çıkarması gerektiği ifade ediliyor.
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