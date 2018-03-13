ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un yerine ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow'u getirme ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

AA'nın haberine göre; Trump, Kaliforniya'ya yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçen hafta istifa eden Başekonomi Danışmanı Cohn'un yerine kimi getireceği sorusu üzerine Trump, Larry Kudlow'u kuvvetle değerlendirdiğini söyledi.

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