Trump'tan bir Suriye kararı daha: ABD desteği YPG bölgesine kayacak!

Geçtiğimiz aylarda Suriye'deki iç savaş için ayrılan 200 milyon dolarlık kaynağı donduran ABD yönetiminin şimdi de ülkenin kuzeybatısından tüm desteğini çekme kararı aldığı iddia edildi.

CBS'de yer alan habere göre Suriye'nin kuzeybatısındaki desteğini çekmeye hazırlanan Trump yönetimi, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG tarafından kontrol edilen bölgelere yoğunlaşma kararı aldı.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, karardan İdlib'e giden insani yardımların etkilenmeyeceğini söyledi.

Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından Rueters'a yapılan açıklamada, "Kuzeybatı Suriye'deki ABD desteği, kuzeydoğu Suriye'deki önceliklere desteğin arttırılması için donduruldu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayında Suriye için ayrılan 200 milyon dolarlık fonu dondurma kararı almış, ABD yönetimi de Washington'ın Suriye'deki rolünü yeniden değerlendirmeye başlamıştı. ABD'li bir yetkili, 'yeniden değerlendirme'nin halen devam ettiğini belirtti.

Trump yine Mart ayında Ohio'da bir konuşma yapmış ve konuşmasında ABD askerlerinin Suriye'den çekilme zamanının geldiğini söylemişti. Ancak Nisan ayında Doğu Guta'da yaşandığı iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD güçlerinin ülkeye düzenlediği saldırılar, Washington'ın Suriye'deki rolünü derinleştirmişti.

Bir başkan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ülkenin kuzeybatısına yönelik yardımların kesilmesinin aylar sürebileceğini belirtti. ABD'li yetkili, Trump'ın daha önce eleştirdiği Irak örneğine benzer bir biçimde bölgede şiddetin artabileceği ve radikallerin bunu kullanabileceğinden endişe edildiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın elindeki bölgelerin yüzde 98'ini kaybettiğini tahmin ediyor ancak ABD'li askeri yetkililer bu bölgelerde istikrar sağlanamazsa örgütün yeniden bu bölgeleri ele geçirebileceği yönünde uyarılar yapıyor.

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