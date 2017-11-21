Trump'tan Haiti'li göçmenlere 18 ay mühlet!

2010'da meydana gelen ve 300 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Haiti depreminin ardından ABD'ye gelen Haiti'li göçmenlere dönemin başkanı Barack Obama yönetimi tarafından uygulanan geçici ikamet programı sona eriyor.

İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, bugüne kadar 60 bin Haitiliye ABD'de yaşama ve çalışma olanağı tanıyan program için belirlenen sürenin son olarak Temmuz 2019'a kadar uzatılacağı, Haitililerin bu tarihe kadar ülkelerine geri dönmeye hazırlanmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Haiti'de koşulların kayda değer şekilde iyileştiği de vurgulandı.

ABD Kongresi üyeleri ve Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise yönetimi, Trump yönetiminden programın 18 ay uzatılmasını talep etmişti.

2010'da 7 büyüklüğündeki depremin vurduğu Haiti'de nüfusun neredeyse dörtte biri, günde azami 1,23 dolarla geçiniyor.

BM, geçen ay Haiti'deki barış gücü misyonunu sonlandırmıştı.

abd

Haiti