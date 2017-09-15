Trump'tan Londra saldırısına tepki!

İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana gelen bombalı saldırıya sert tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, "Proaktif olunmalı. Bu ezik teröristlere daha sert şekilde muamele edilmeli." değerlendirmesini yaptı.

Trump, saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, "Sefil bir teröristten Londra'da bir başka saldırı. Scotland Yard'ın (İngiliz polisi) gözetiminde olan bu insanlar hasta ve deli. Proaktif olunmalı. Bu ezik teröristlere daha sert şekilde muamele edilmeli. Onların yeni eleman bulma aracı olan internete erişimlerinini kesmeliyiz ve daha iyi kullanmalıyız." ifadelerini kullanan Trump, terörle mücadelede daha sert olunması mesajını verdi.

Bu sabah yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) güneybatı Londra'daki Parsons Green istasyonunda bir metro treninde el yapımı bir patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda 22 kişi yaralanmıştı.